Compartir

Investigadores de China desarrollaron el primer robot especializado para la selección híbrida de cultivos, un avance significativo en la automatización agrícola. El dispositivo denominado GEAIR, está diseñado para identificar plantas con precisión, ejecutar procesos de polinización controlada y optimizar tareas que tradicionalmente requerían alta demanda de mano de obra.

El robot desarrollado en el Instituto de Genética y Biología del Desarrollo de la Academia China de Ciencias (CAS, por sus siglas en inglés), representa una integración avanzada de inteligencia artificial, robótica y biotecnología, orientada a transformar los procesos de mejora vegetal.

Su capacidad para realizar tareas complejas con eficiencia abre nuevas posibilidades para la producción agrícola, reduciendo costos operativos y aumentando el rendimiento de las cosechas.

Robot especializado en selección agrícola inteligente

La selección híbrida es una técnica clave para mejorar la calidad genética de los cultivos, pero su aplicación convencional suele ser lenta y costosa. GEAIR incorpora sistemas de reconocimiento visual y posicionamiento que le permiten desplazarse entre las plantas con exactitud, aplicando métodos modernos como la selección rápida, lo que acelera el desarrollo de nuevas variedades agrícolas.

Los expertos consideran que GEAIR podría redefinir el enfoque global hacia la agricultura, al introducir herramientas que combinan precisión científica y automatización. El proyecto refuerza la estrategia nacional de modernización rural mediante soluciones tecnológicas de alto impacto.

Gracias a esta nueva invención, China da un paso importante hacia la creación de un sistema tecnológico cerrado para robots seleccionadores, lo que podría cambiar de manera radical el enfoque hacia la agricultura en el futuro. Los investigadores están convencidos de que esta tecnología sentará las bases para un nuevo modelo de selección inteligente que combine biotecnología, inteligencia artificial y robótica.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: