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¡Lleva a tu mascota a la inauguración de Chiqui+ en Caracas! Con una propuesta llena de estilo e innovación para el consentido de la casa, Chiqui+ (Chiquimas) se expande en Venezuela para sorprender en Multimax Los Cortijos con su línea de ropa, accesorios y juguetes.

La apertura de este nuevo espacio tendrá lugar este jueves 28 de agosto, en la tienda MultiMax ubicada en Av. Francisco de Miranda, urbanización Los Cortijos, a media cuadra de la estación del Metro.

“Seguimos creciendo en Venezuela para llevar bienestar y alegría a cada miembro de la familia venezolana. Con Chiqui+, podrás encontrar en Caracas un universo de posibilidades para tu mascota, con la que podrás brindarles todo el amor y cariño que se merecen. No te pierdas todas las sorpresas que hemos preparado para este jueves ¡Te esperamos!” expresó Nasar Dagga, CEO de Multimax.

Durante el evento, los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar un ambiente 100% pet-friendly con múltiples actividades, desde estaciones de snacks saludables para humanos y animales, charlas con expertos, finalizando con un desfile estelar en la esperada “pasarela canina” de Chiqui+, con la que conquistó en la ciudad de Valencia el pasado mes de abril.

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Entérate al momento de todos los detalles a través de la cuenta oficial de Instagram de Chiqui+ en Instagram, como @chiquimas. Asimismo, visita MultiMax a través de su página web, www.multimax.com.ve, y en redes sociales como @multimax, donde encontrarás precios especiales increíbles en la última innovación.

Multimax Los Cortijos Chiqui+

Fiel a su compromiso de brindar a los venezolanos un ambiente inclusivo y apto para toda la familia, MultiMax se reafirma como la única multimarca venezolana que permite la entrada abierta de mascotas a todas sus sedes en el territorio nacional. Esta es una invitación a todos los papás de mascotas a vivir una experiencia de otro nivel en Multimax Los Cortijos, donde encontrarás tu nuevo lugar favorito para encontrar las últimas tendencias en bienestar animal.

Durante la jornada, Diana Silva, Miss Venezuela 2022 y embajadora de la marca, será la encargada de dar la bienvenida a clientes, aliados y medios de comunicación invitados, compartiendo momentos especiales con todos los presentes en la inauguración de este nuevo espacio en Caracas.

El evento contará con un conversatorio conducido por Giancarlo Camilli, entrenador canino profesional y director de la Academia Le Guau, quien dará una charla sobre la ansiedad por separación, con tips para entender mejor el comportamiento animal y recomendaciones para educarlos.

Finalmente, durante la pasarela canina de Chiqui+, los visitantes de MultiMax Los Cortijos podrán observar a los modelos de cuatro patas durante el desfile de la nueva colección de accesorios, pecheras y ropa que podrán encontrar en la tienda.

“Este lanzamiento en Caracas marca el inicio de una gran expansión de Chiqui+ en el país, porque entendemos que cuidar a nuestras mascotas también es una forma de cuidar nuestro hogar. Estén alertas a través de redes sociales, porque muy pronto, Chiqui+ podría llegar a su ciudad”, anunció el empresario venezolano Nasar Dagga.

¡Lo mejor para tu mascota en un solo lugar!

Con más de cinco años de historia y más de 400 marcas nacionales e internacionales en su portafolio, MultiMax continúa consolidándose como un espacio de innovación y tecnología de alta calidad en Venezuela, ofreciendo también, una amplia variedad productos orientados al bienestar animal.

Por este motivo, la multimarca se ha convertido en un símbolo de progreso tecnológico en Venezuela bajo la visión de su CEO, Nasar Dagga Mujamad, llevando las últimas novedades del mercado a las más de 19 regiones del país: Carabobo, Aragua, Miranda, Lara, Zulia, Falcón, Caracas, Mérida, Táchira, Trujillo, Portuguesa, Apure, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar y Yaracuy.

Descubre lo nuevo que llegará a MultiMax a través de las redes sociales como @multimax en Facebook e Instagram, donde día a día se publica información sobre los descuentos, eventos e inauguraciones en todo el territorio nacional. Visita nuestro portal web como www.multimax.com.ve donde hallarás en todo momento las promociones activas en todas nuestras sedes a escala nacional.