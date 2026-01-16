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Un choque antes del túnel de La Cabrera dejó un fallecido y tres lesionados, el hecho ocurrió sentido Valencia Maracay, entre un Toyota Corolla y un camión 350. Al lugar se presentaron autoridades viales para brindar atención.

El vehículo Corolla impactó por la parte trasera al camión 350 quedando con severos daños en la parte delantera. El camión no llevaba carga en la parte trasera y sufrió daños en varias partes.

«El siniestro involucró a tres vehículos: dos particulares livianos y uno de carga liviana. Lamentablemente, el fuerte impacto dejó un saldo de una persona fallecida y tres ciudadanos lesionados en el lugar»; dijo el presidente de Invialca, Wuillder Palermo.

Choque antes del túnel de La Cabrera dejó tres lesionados

Se pudo conocer que el hecho vial ocurrió pasada las ocho de la mañana. Los lesionados fueron llevados a centros de salud cercanos. Mientras que el equipo de operaciones especiales de Invialca se encargó del despeje de los canales de la ARC.

Hacemos un llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las leyes impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, entre ellas acatar los límites de velocidad.

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