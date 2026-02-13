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Un choque de buseta y camión en Falcón dejó cuatro personas lesionadas, el hecho ocurrió ayer en horas de la tarde en el sector Lomas de Chávez en Tocopero. El Encava de Unión Conductores de la costa impactó contra un volteo.

El conductor de la buseta quedó identificado como Juan García de 43 años de edad mientras que el camión volteo Ford 76 estaba siendo conducido por Josué Medina de 31 años. Autoridades viales atendieron el choque.

Choque de buseta y camión en Falcón dejó cuatro lesionados

Los lesionados quedaron identificados como Isaac Lovera de 25 años, además de Mirian Graciely Medina de 34 años de edad, Yorgemis Ruda de 27 años y Auribel Suárez de 27 años. Todos fueron llevados al Hospital Tipo 1.

El Encava quedó con toda la parte frontal destruida, siendo llevado a un estacionamiento de tránsito, al igual que el camión volteo involucrado en el hecho vial. El accidente de suma a los ocurridos en las autopistas y carreteras del país.

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Al parecer el accidente ocurrió por un conato de incendio que hubo en el autobús, el humo restó visibilidad al conductor del camión ocasionando que colisionara. Las autoridades investigaran lo ocurrido.

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