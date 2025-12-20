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Choque de buseta y camioneta en Guárico dejó un fallecido

By Redacción Carabobo
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Choque de buseta y camioneta en Guárico
Fotos: SJQ Noticias/SJescucha

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Redacción Carabobo
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Un choque de buseta y camioneta en Guárico dejó un fallecido y varios lesionados. Una camioneta Encava color blanco con franjas rojas se estrelló de frente contra una camioneta color blanco.

El hecho ocurrió en la mañana de hoy sábado 20 de diciembre de 2025, autoridades viales llegaron a la Carretera Memo Chaguaramas. En los primeros reportes indican de una persona fallecida.

Choque de buseta y camioneta en Guárico
Fotos: SJQ Noticias/SJescucha

Choque de buseta y camioneta en Guárico

Choque de buseta y camioneta en Guárico

Autoridades viales, entre ellos funcionarios de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana y paramédicos trasladaron a los lesionados a los centros asistenciales. Además de personas que prestaron colaboración.

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SourceSJQ Noticias/SJescucha
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