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Un choque de buseta y camioneta en Guárico dejó un fallecido y varios lesionados. Una camioneta Encava color blanco con franjas rojas se estrelló de frente contra una camioneta color blanco.

El hecho ocurrió en la mañana de hoy sábado 20 de diciembre de 2025, autoridades viales llegaron a la Carretera Memo Chaguaramas. En los primeros reportes indican de una persona fallecida.

Choque de buseta y camioneta en Guárico

Autoridades viales, entre ellos funcionarios de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana y paramédicos trasladaron a los lesionados a los centros asistenciales. Además de personas que prestaron colaboración.

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Se hace un llamado a las personas a transitar con mucha prudencia en las autopistas, avenidas como carreteras venezolanas. Hacerlo cumpliendo con las normas impuestas por el INTT.

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