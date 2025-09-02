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Un choque de camión con una gandola en el peaje de La Entrada no dejó lesionados, el hecho ocurrió en el kilómetro 75 de la Autopista Valencia Puerto Cabello. En el lugar estuvo el equipo de operaciones de Invialca.

Se pudo conocer que el accidente no dejó lesionados, solo daños materiales en el camión. La colisión se dio por alcance entre el vehículo de carga tipo 350 que perdió los frenos e impactó por la parte trasera a vehículo de carga pesada.

Choque de camión con una gandola en el peaje de La Entrada

El camión transportaba una carga de cocos y sufrió severos daños en la parte delantera. Fue Desplegado dispositivo de seguridad y cierre temporal del canal 3 del peaje La Entrada sentido Valencia.

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Esto para la movilización de los vehículos involucrados, eliminación de riesgos, limpieza, despeje y reapertura de la vía.

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