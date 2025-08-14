Compartir

Un choque de camión contra la parte posterior de una gandola dejó un herido la mañana de este miércoles 13 de agosto en el Peaje La Cabrera de la Autopista Regional del Centro (ARC), tramo Aragua.

‎El lamentable suceso ocurrió en el sentido Maracay-Valencia cuando un camión Chevrolet NPR con furgón colisionó contra una gandola. El conductor del camión quedó atrapado entre los hierros debido al impacto de ambos vehiculos.

Hasta el momento se desconocen las causas que pudieron causar el accidente.

Bomberos de Aragua y la Guardia Nacional Bolivariana acudieron al hecho

‎Depués del accidente vehicular una comisión de los Bomberos de Aragua, junto con los paramédicos de la estación del peaje y la Guardia Nacional Bolivariana, llegaron al lugar del siniestro y procedieron a rescatar al conductor del NPR, quien fue sacado del vehículo de carga y trasladado al Hospital Central de Maracay.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Reportaron colisión de tres vehículos en la pasarela de La Adobera