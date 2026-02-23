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El choque de camioneta contra la defensa de la ARC no dejó lesionados, el hecho ocurrió la mañana de ayer domingo 22 de febrero de 2026. Una camioneta color blanco impactó contra una de las defensas de la autopista sentido Guacara.

Enseguida el equipo de operaciones de Invialca además de una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana Vial estuvo en el lugar atendiendo la situación. El accidente dejó daños al patrimonio público.

Enseguida se desplegó un dispositivo de seguridad y cierre parcial para la movilización del vehículo, limpieza y reapertura del tramo afectado. El hecho vial registrado se une a los ocurridos en el estado Carabobo.

Choque de camioneta contra defensa de la ARC

Es por ello que hacemos un llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo las normas impuestas por el INTT, entre ellas circular a una velocidad moderada.

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No circular por el hombrillo (canal de seguridad), como abrocharse siempre el cinturón de seguridad. Además de portar siempre los documentos debidos. Recuerda que manejar es una responsabilidad.

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