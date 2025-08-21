jueves, agosto 21, 2025
spot_img
PortadaSucesos

Choque de gandola contra el puente de la ARC dejó un herido

By Lucciano Battiston
0
17
Un herido dejó choque de gandola contra el puente de la ARC

Más del Autor

Lucciano Battiston
Lucciano Battiston
IOTA Latino
Compartir

Una gandola chocó contra el puente de la Autopista Regional del Centro (ARC) del sector La Julia, municipio Santiago Mariño, dejando como resultado una persona lesionada. Según con los informes preliminares, el suceso ocurrió aproximadamente a las 10:00 de la mañana, en la vía que conecta Santa Cruz con Turmero.

De acuerdo con el parte oficial, se trataría de una gandola marca Mack, color blanco, que se desplazaba hacia el municipio Mariño, no obstante terminó colisionando contra la pared, cuando se disponía a atravesar el puente de la autopista.

NO DEJES DE LEER AHORA: Accidente vehicular deja tres personas fallecidas y un lesionado en Choroní

Los conductores que circulaban por la vía inmediatamente notificaron la situación a los organismos de seguridad, acercándose comisiones de los Bomberos de Aragua y de Protección Civil Mariño.

Los efectivos de prevención auxiliaron a un hombre que sufrió graves heridas, siendo inmovilizado y trasladado a un centro de salud cercano.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pertenecientes a la Dirección de Tránsito Terrestre, se acercaron al sitio para determinar las causas del accidente en la ARC.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Capturado un hombre por robo a mano armada en Miguel Peña

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl Siglo
Artículo anterior
Accidente vehicular deja tres personas fallecidas y un lesionado en Choroní
Artículo siguiente
Carlos Mendoza y Miguel Cairo hicieron historia en la MLB
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital