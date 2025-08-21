Compartir

Una gandola chocó contra el puente de la Autopista Regional del Centro (ARC) del sector La Julia, municipio Santiago Mariño, dejando como resultado una persona lesionada. Según con los informes preliminares, el suceso ocurrió aproximadamente a las 10:00 de la mañana, en la vía que conecta Santa Cruz con Turmero.

De acuerdo con el parte oficial, se trataría de una gandola marca Mack, color blanco, que se desplazaba hacia el municipio Mariño, no obstante terminó colisionando contra la pared, cuando se disponía a atravesar el puente de la autopista.

NO DEJES DE LEER AHORA: Accidente vehicular deja tres personas fallecidas y un lesionado en Choroní



Los conductores que circulaban por la vía inmediatamente notificaron la situación a los organismos de seguridad, acercándose comisiones de los Bomberos de Aragua y de Protección Civil Mariño.

Los efectivos de prevención auxiliaron a un hombre que sufrió graves heridas, siendo inmovilizado y trasladado a un centro de salud cercano.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pertenecientes a la Dirección de Tránsito Terrestre, se acercaron al sitio para determinar las causas del accidente en la ARC.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: