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Un choque de helicópteros en Nueva Jersey dejó el saldo de una persona fallecida. El hecho ocurrió hoy 28 de diciembre en la ciudad de Hammonton, policías, bomberos y rescatistas estuvieron en el sitio.

Los dos helicópteros que chocaron en el aire fueron un Enstrom 280C y un Enstrom F28A en el Aeropuerto Municipal de Hammonton. Los pilotos estaban a cargo de las aeronaves cuando tuvieron la colisión.

A las 11:25 de la mañana se reportó la situación, ambas naves cayeron desde las alturas en sitios no residenciales. Los bomberos y rescatistas pudieron controlar el incendio que se originó en uno de los aparatos.

Choque de helicópteros en Nueva Jersey

Uno de los helicópteros quedó completamente carbonizado, dijo el jefe de bomberos de Hammonton , Sean Macri. Indicó que la nave sufrió severos daños y quedó completamente inservible.

“Era difícil siquiera distinguir que era un helicóptero. Parecía un montón de metal retorcido en llamas”, aseguró. Se pudo conocer que las autoridades federales harán lo posible para dar con el origen de la colisión.

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Este año se han presentado muchos choques de avionetas como de helicópteros en Estados Unidos. Varios de los accidentes han dejado varios fallecidos.

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