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Un choque de motos en Aragua dejó una persona fallecida, el hombre que perdió la vida quedó identificado como Felipe Rafael Ruiz de 56 años de edad. Ruiz iba en su motocicleta cuando impactó de frente con otra moto.

El hecho ocurrió el pasado sábado 29 de noviembre de 2025 a las diez de la noche, cuando el hombre transitaba por la calle Mariño en el municipio Mariño. Ruiz iba en la moto cuando por razones que se desconocen colisionó.

Paramédicos como oficiales de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana estuvieron en el lugar. Enseguida fue llevado al Hospital Central de Maracay donde estuvo internado hasta ayer que falleció en dicho centro de salud en horas de la mañana.

Choque de motos en Aragua

Se hace un llamado a cumplir con las normas de tránsito impuestas por el INTT. Conducir un vehículo a velocidad moderada, conservando siempre un solo canal. Si vas en moto utiliza el casco, además de la indumentaria adecuada, como también guantes.

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De igual modo respeta las señales de tránsito, como también los semáforos, manejar con responsabilidad es una tarea de todos en el país. Seamos responsables a la hora de estar conduciendo un vehículo.

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