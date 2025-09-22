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Un choque de motos en Portuguesa, dejó tres personas muertas, el hecho se registró ayer domingo 21 de septiembre de 2025 en horas de la madrugada. Además de los fallecidos hay dos personas con lesiones graves.

La colisión frontal ocurrió en la comunidad de Santa Rosalía, cuando uno de los motorizados pasó a circular por el canal contrario, encontrando al conductor de la otra motocicleta en la vía. Al lugar llegaron autoridades viales, como paramédicos para hacer el levantamiento del hecho.

Las personas fallecidas quedaron identificadas como Eliange Jesús Solanillo Castro de 21 años de edad. Solanillo iba conduciendo una motocicleta Bera color lila; placas AV6U 29G. Como Edison Camejo quedó identificado el segundo fallecido en el hecho.

Choque de motos en Portuguesa deja tres personas fallecidas

Juan Carlos Jiménez López de 28 años de edad fue el tercer fallecido en el accidente. Jiménez López iba conduciendo una moto color rojo. Los lesionados fueron llevados a un Centro de Diagnóstico Integral.

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Los acompañantes que quedaron lesionados quedaron identificados como Maryelis Katiuska Alvarado de 18 años y José Manuel Vallés. Ambos iban como acompañantes en las motos siniestradas. Las condiciones de los lesionados es delicada.

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