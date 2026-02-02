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Un choque de motos en Yaracuy dejó dos fallecidos y un lesionado, el hecho se registró la noche del sábado en el sector La Marroquina en el municipio San Felipe. El hecho vial fue atendido por organismos viales como de emergencia.

Las dos motos tuvieron un choque frontal cerca de las ocho de la noche, donde fallecieron de manera instantánea Edwin Eduardo Corona de 38 años de edad. El cual iba con un adolescente de 16 años identificado como Jhonni Eduardo Palencia Heredia.

Corona y Palencia impactaron contra la otra moto que estaba siendo conducida por Wilfred José Barrientos Martínez el cual sufrió lesiones de consideración. Barrientos fue llevado a la emergencia del Hospital Doctor Plácido Daniel Rodríguez.

Choque de motos en Yaracuy dejó dos fallecidos y un lesionado

Este sufrió politraumatismos generalizados, además de trauma abdominal y fractura ósea en extremidad superior; su pronóstico se mantiene bajo observación. Al lugar de los hechos llegaron comisiones de la Policía de Yaracuy, PNB Tránsito como funcionarios de CCP Yaracuy.

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Se hace el llamado a conducir con mucha prudencia por las vías del país, cumpliendo con las normas impuestas del INTT. Entre ellas manejar a una velocidad moderada, si eres motorizado porta siempre el casco certificado.

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