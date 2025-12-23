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El choque de una moto y camioneta en la ARC tramo Los Guayos fue reportado en horas de la madrugada de hoy lunes 22 de diciembre de 2025. El hecho vial ocurrió en el kilómetro 152 frente a la estación de servicio Los Guayos II.

El incidente involucró a una motocicleta Empire Keeway y una camioneta Chevrolet Gran Vitara. Comisiones de Bomberos Los Guayos y Bomberos Guacara prestaron atención inmediata en el sitio.

Se pudo conocer que el conductor de la motocicleta resultó lesionado con una posible fractura en el tobillo derecho. Fue trasladado de emergencia por la unidad de Bomberos Guacara hacia el centro asistencial más cercano.

Choque de una moto y camioneta en la ARC tramo Los Guayos

En el lugar estuvieron funcionarios de los Bomberos Los Guayos, Bomberos Guacara, PNB (División de Tránsito Terrestre). El accidente se une a los que se han reportado en lo que va de mes en el país.

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Se hace un llamado a los conductores a transitar con mucha prudencia en la ARC como en las otras vías expresas. Especialmente en horas de la noche como de la madrugada, cumpliendo con las normas establecidas por el INTT.

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