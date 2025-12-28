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Un choque vehículo y un caballo en Maracay dejó dos jóvenes lesionadas, el hecho ocurrió la noche del sábado 27 de diciembre de 2025 en la avenida José Casanova Godoy frente al centro comercial Unicentro.

Las dos jóvenes iban cabalgando el animal cuando fueron impactadas por el automóvil. Ambas cayeron al pavimento con severas lesiones, mientras que el animal quedó también lastimado, en una de sus patas.

Enseguida llegaron al lugar autoridades viales para prestar ayuda a las lesionadas como al animal. Se desconoce hasta ahora el estado de salud de las personas que iban en el vehículo color blanco.

Choque de vehículo y un caballo en Maracay dejó dos jóvenes lesionadas

Como Angélica Flores de 18 años quedó identificada una de las jóvenes, quien reside en la urbanización La Barraca. Mientras que la otra joven lesionadas tiene 14 años y es habitante de Piñonal en Maracay. Ambas sufrieron lesiones considerables.

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Se pudo conocer que el caballo es utilizado para actividades de paseo como ecuestres en la ciudad jardín. El hecho causó conmoción entre los habitantes de los urbanismos de La Cooperativa entre otros.

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