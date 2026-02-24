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Un choque en Altos de Guataparo al norte de Valencia dejó tres personas lesionadas. El hecho ocurrió ayer lunes 23 de febrero de 2026 en horas de la noche en la avenida Cuatricentenaria. Al sitio acudieron autoridades viales como de emergencia a atender la situación.

El hecho ocurrió cercano a la estación de servicio Guataparo, señaló el Canal de Emergencia. Una de las personas resultó con lesiones en el pecho y tuvo que ser llevada a un centro de salud de la ciudad.

Uno de los vehículos, chocó contra un poste cercano a la estación de servicio en el lugar. Luego de impactar contra una camioneta blanca que quedó con la parte delantera destrozada. Las personas enseguida ayudaron a los conductores.

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Choque en Altos de Guataparo

Mientras que otra persona lesionada fue socorrida por personas que transitaban por el lugar, mientras llegaban los equipos de rescate. Uno de los conductores involucrados en el siniestro se encontraba con lesiones leves.

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Se hace el llamado a los conductores para que cumplan las normas de tránsito terrestre impuestas por el INTT. Conduzcan a una velocidad moderada y con mucha prudencia en las vías urbanas.

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