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Un choque en la ARC tramo Aragua dejó dos fallecidos, el trágico hecho vial ocurrió en el kilómetro 77 cerca de La Victoria. A las seis de la tarde de hoy domingo 1º de febrero iban dos personas en una moto color marrón con placa AD8T69E.

El conductor de la moto chocó contra una camioneta Toyota color azul. Los fallecidos quedaron en el canal lento junto al amasijo de hierro de la moto. Al lugar llegaron autoridades viales del estado Aragua.

Choque en la ARC tramo Aragua dejó dos fallecidos

Las personas que iban en la moto perdieron la vida de manera instantánea. Hasta ahora se espera por la investigación de este hecho. El fuerte accidente se suma a los ocurridos en lo que va de año.

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