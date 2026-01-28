Compartir

Un choque en la ARC tramo Guacara dejó una persona lesionada, el hecho ocurrió la noche del martes 27 de enero de 2026 en el kilómetro 146. Al lugar llegaron autoridades viales del estado Carabobo.

En el hecho estuvo involucrado un vehículo Ford Fiesta el cual quedó en el canal lento de la autopista. Y una camioneta Silverado la cual sufrió un severo impacto quedando al costado de la vía.

Al parecer el conductor de la camioneta no se percató que el vehículo estaba accidentado en el hombrillo e impactó el Ford Fiesta. En la colisión hubo una persona lesionada la cual fue atendida y llevada al Hospital Doctor Miguel Malpica de Guacara.

Choque en la ARC tramo Guacara

Los vehículos fueron removidos de la autopista, en el lugar estuvieron comisiones de bomberos de Guacara además del equipo de operaciones de Invialca. Este hecho se suma a los accidentes ocurridos en las vías del estado Carabobo en 2026.

NO DEJES DE LEER EN N24C: Murió un pescador en el Lago de Valencia

Hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, entre ellas conducir a una velocidad moderada.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas