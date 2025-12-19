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Un choque en la avenida Aragua en Maracay dejó una mujer fallecida y dos lesionadas, el hecho ocurrió hoy 19 de diciembre de 2025 en el cruce con la avenida Bermúdez. Un vehículo tipo sedan impactó por la parte trasera de un autobús.

Al lugar se presentaron paramédicos como autoridades de tránsito para atender la situación. La mujer fallecida quedó identificada como Azucena López de 73 años, las lesionadas son: Iris Ponce de 54 años y una joven de 15 años.

Choque en la avenida Aragua dejó una mujer fallecida

Estas fueron llevadas a la emergencia del Hospital Central de Maracay mientras que el cadáver de la septuagenaria fue llevado a la sede de medicatura forense ubicado en Caña de Azúcar. El el lugar también estuvieron bomberos de Aragua como funcionarios de Protección Civil.

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El accidente se suma a los ocurridos en el centro del país, es por ello que hacemos un llamado a los conductores a transitar con mucho cuidado en las avenidas y autopistas del país. Conduce con mucha prudencia y siempre con el cinturón de seguridad abrochado.

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