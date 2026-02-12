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Choque en la avenida principal de El Trigal fue atendido por las autoridades

By Redacción Carabobo
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Choque en la avenida principal de El Trigal
Foto: Jacobo Vidarte.

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Un choque en la avenida principal de El Trigal fue atendido por las autoridades. El hecho ocurrió en la zona norte del conocido urbanismo hoy jueves en horas de la mañana entre un vehículo color rojo y una camioneta blanca.

Enseguida autoridades viales del estado Carabobo se trasladaron al sitio para atender la situación. El vehículo color rojo quedó con daños severos, hasta ahora no se ha informado de personas lesionadas en este hecho vial.

Choque en la avenida principal de El Trigal

El mismo ocurrió a las 11:10 de la mañana, señaló el rescatista Jacobo Vidarte. Se hace un llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normas impuestas por el INTT.

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SourceJacobo Vidarte
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