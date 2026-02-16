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Choque en la Carretera Morón Coro tramo Carabobo no dejó lesionados

By Redacción Carabobo
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Choque en la Carretera Morón Coro tramo Carabobo

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Choque en la Carretera Morón Coro tramo Carabobo dejó lesionados. El equipo de Operaciones Viales asignado al litoral desplegó la tarde de este domingo un dispositivo de seguridad tras registrarse un hecho de tránsito en la Troncal 3.

Adyacente al hito limítrofe con el estado Falcón, dijo Invialca. El incidente involucró a dos camionetas y, afortunadamente, no se reportaron lesionados. Las autoridades de tránsito realizaron el levantamiento del hecho. Lo que generó un cierre parcial de la vía durante las maniobras.

Fotos: Invialca.

​Choque en la Carretera Morón Coro tramo Carabobo

Se hace un llamado a los conductores para que transiten por las vías del estado Carabobo como del país con máxima precaución. Conservar una velocidad moderada, llevando siempre el cinturón de seguridad abrochado.

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De igual modo, conducir con prudencia si se presentan lluvias y el pavimento está mojado. En la actualidad todos los organismos viales se encuentran desplegados en el Operativo Carnaval 2026.

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