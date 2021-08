Un choque entre dos embarcaciones en la zona amazónica de Perú, producto de la fuerte neblina dificultó la visibilidad de los capitanes de ambos barcos, dejó al menos 20 fallecidos y 50 desaparecidos.

El accidente ocurrió en las aguas del río Huallaga, en la mayor región de la Amazonía del Perú, según información de medios locales. Aparentemente un bote de motor impactó contra una embarcación fluvial en horas de la madrigada de este domingo 29 de agosto a causa de la espesa neblina en la zona.

El medio Tv Perú Noticias informó que a bordo de la embarcación viajaban 80 personas, entre ellas un número considerable de menores de edad. Esta barcaza zarpó desde el caserío Santa María a las 4:30 am con dirección a Yurimaguas, por lo que muchas de las personas a bordo se encontraban dormidas al momento del impacto.

«Veníamos despacio para evitar algún accidente. Nos dimos cuenta que la chata (bote a motor) estaba cerca, que no tenía luces. La lancha avanzaba y se produjo el impacto», relató uno de los sobrevivientes a RW Televisión.

Debido al fuerte choque, se reportaron hasta el momento unos 20 fallecidos. Al reportarse el siniestro, personal de la Marina de Guerra acudió en el lugar para realizar labores de rescate y recuperación de los cuerpos de las víctimas.

«Estaba oscuro y no se veía nada, era las 4:20 am. Al momento de impactar, en un par de segundos caímos, la mayoría no sabía nadar y había niños», expresó otro de los sobrevivientes. A pesar de salvar a uno de sus hijos, el hombre narró con tristeza como vio morir a su esposa y a otro de sus hijos, de apenas siete años.