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Un trágico choque en motocicleta se registró este lunes a las 4:30 pm en la calle Riacurte del sector Valle Lindo, municipio Santiago Mariño, dejando como saldo una persona fallecida y otra lesionada.

Según reportes iniciales, dos sujetos se desplazaban a bordo de la moto cuando, por causas que hasta ahora se desconocen, impactaron contra el vehículo pesado.

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La colisión fue de tal magnitud que resultó en la muerte instantánea de uno de los tripulantes de la motocicleta.

Choque de motocicleta deja una persona fallecida

El segundo ocupante sufrió heridas de consideración y fue atendido por equipos de emergencia que se trasladaron rápidamente al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo al centro asistencial más cercano.

El suceso movilizó a los cuerpos de seguridad y paramédicos, además del apoyo de las ambulancias del Crama.

Las autoridades de Tránsito Terrestre se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para confirmar las circunstancias exactas del hecho y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

El cuerpo de la persona fallecida tras el choque en motocicleta fue trasladado a la morgue de Caña de Azúcar para la autopsia de ley.

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