Choque entre vehiculo y camioneta de carga dejó un lesionado (+FOTOS)

Choque entre vehiculo y camioneta de carga dejó un lesionado

Un equipo de Operaciones Viales y cuerpos de seguridad atendieron un hecho vial registrado a las 6:00 pm, este viernes, en el km 125 de la ARC sentido Valencia – Caracas.

El accidente fue identificado como una colisión por alcance entre vehículo particular tipo camioneta contra vehículo de carga mediana, lo que ocasionó el volcamiento del vehículo de carga, comprometiendo de tal forma el canal rápido del Viaducto La Cabrera.

Choque entre vehiculo y camioneta de carga dejó un lesionado

El choque causo la lesión de una persona 

El hecho vial arrojó el saldo de una persona lesionada, atendida y estabilizada en el sitio por un personal paramédico de Invialca.

Choque entre vehiculo y camioneta de carga dejó un lesionado

De inmediato fue desplegado un dispositivo de seguridad vial para atender y trasladar al lesionado, realizar las labores de mitigación de riesgos, trasbordo de la carga, despeje y reapertura del tramo afectado.

