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Un accidente de tránsito fué registrado en la tarde de este sábado en la avenida Casanova Godoy cuando un vehículo tipo motocicleta, en el cual se transportaban un conductor y su acompañante, y un vehículo particular, de color amarillo chocaron. Tras el impacto, los ocupantes de la motocicleta resultaron lesionados y quedaron tendidos en el pavimento, a la espera de ayuda médica.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de Protección Civil Aragua se presentaron de inmediato en el lugar de los hechos para prestar los primeros auxilios a las víctimas.

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Los equipos de emergencia lograron estabilizar a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados en una unidad asistencial hacia un centro de salud cercano para su evaluación y tratamiento definitivo.

De acuerdo con información extraoficial, uno de los conductores del vehículo tipo motocicleta debió ser sometido este domingo a una intervención quirúrgica de urgencia. Su estado de salud es calificado por los médicos tratantes como de pronóstico reservado.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han precisado las causas exactas que originaron el accidente. Se espera que las investigaciones, que suelen incluir peritajes y testimonios, permitan dilucidar los factores que provocaron este hecho en ese tramo vial de Maracay.

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