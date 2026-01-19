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Choque múltiple en la avenida Bolívar dejó varios lesionados

By Redacción Noticias24Carabobo
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Choque múltiple en la avenida Bolívar
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Redacción Noticias24Carabobo
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Un choque múltiple en la avenida Bolívar dejó varios lesionados, el accidente ocurrió en la avenida Rojas Queipo. Al lugar se presentaron autoridades viales para atender la situación.

Cuatro vehículos livianos se vieron involucrados en el hecho vial además de una unidad de transporte público. En el sitio estuvieron funcionarios de Invialca además de la PNB adscritas a la dirección de tránsito.

Choque múltiple en la avenida Bolívar
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Choque múltiple en la avenida Bolívar dejó varios lesionados

Se pudo conocer que cinco personas fueron llevadas a centros de salud de la Gran Valencia. Además que otros fueron atendidos en el sitio. Se hace un llamado a conducir con prudencia en las vías del estado Carabobo.

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SourceSandy Aveledo/Canal de Emergencia
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