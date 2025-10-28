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Chris Brown vuela por el aire mientras interpreta “Look at Me Now”

By Redacción Carabobo
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Chris Brown vuela Look at Me Now

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Durante su más reciente concierto, Chris Brown dejó al público sin palabras al volar sobre el escenario con un elaborado sistema de arneses y luces.

El momento cúspide de la noche ocurrió cuando, al comenzar los icónicos beats de «Look at Me Now», Brown fue elevado por un elaborado sistema de arneses y cables de seguridad. Ante la mirada atónita de miles de fanáticos, el artista no solo se mantuvo suspendido en el aire, sino que continuó su intensa coreografía.

La transición fue fluida, pasando del baile enérgico en el escenario a una coreografía en el aire. Sus movimientos, que parecían desafiar la gravedad, permitieron al artista volar literalmente sobre la multitud, acercándose a los fanáticos de las gradas superiores.

La combinación de la compleja ingeniería de vuelo con la exigencia vocal y física del artista convirtió el acto en un hito de la producción de conciertos.

 

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SourceLa nevera News
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