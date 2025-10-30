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Tras dos años de matrimonio, el actor Chris Evans, de 44 años, junto a su esposa Alba Baptista se habrían convertido en padres por primera vez, así lo dio a conocer el diario estadounidense, TMZ.

De acuerdo a lo reseñado por el medio citado, la también actriz de 28 años dio a luz el pasado sábado 25 de octubre en Massachusetts, sin embargo, aún se desconoce el nombre y el sexo del nuevo integrante de la familia Evans.

Chris Evans y Alba Baptista padres

Es de recordar que la pareja se unió en matrimonio el pasado mes de septiembre del año 2023, la ceremonia que tuvo lugar en una finca de Cape Cod en la referida localidad, en donde los invitados tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad, por los que los teléfonos celulares de los asistentes fueron retirados al momento de iniciar la celebración.

Los rumores de que la pareja esperaba su primer hijo comenzaron a circular durante el verano, cuando una cuenta de fans publicó un homenaje del Día del Padre para los padres de Evans y Baptista. Luiz Baptista, el padre de Alba, comentó: “Muchas gracias, querido Chris. ¡Ya te toca!”

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