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Un ciclista falleció en la ARC tramo Aragua tras sufrir un accidente de tránsito, en el lugar estuvieron autoridades viales para atender la situación presentada. Cerca de las nueve de la mañana ocurrió el hecho vial en la estación de servicio Las Morochas.

Víctor García de 73 años de edad, fue arrollado por un vehículo en el referido punto de la Autopista Regional del Centro. García residía en la urbanización Brisas del Lago en Maracay. Debido al arrollamiento tuvo lesiones severas en una de sus piernas.

Este fue llevado de inmediato a un centro de salud pero murió cuando estaba siendo atendido. Los paramédicos como el personal vial hicieron lo posible para que se mantuviera con vida pero el pedalista murió en horas de la tarde de ayer martes 3 de febrero de 2026.

Ciclista falleció en la ARC tramo Aragua tras ser arrollado

García era muy querido en su comunidad, siempre salía desde Brisas del Lago a entrenar por la Autopista. Las autoridades iniciaron las investigaciones del accidente para dar con el responsable del arrollamiento.

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Se hace el llamado a conductores a mantener la distancia prudencial con los ciclistas que a diario están en la Autopista Regional del Centro. Como a cumplir con los límites de velocidad establecidos por el INTT.

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