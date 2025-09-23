Compartir

Un ciclista master falleció en la Variante Bárbula sentido Guacara en la mañana de hoy 23 de septiembre de 2025, a la altura del Club Madeirense. El pedalista quedó identificado como Alfredo Rodríguez Pérez de 68 años de edad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Ciclista master falleció en la Variante Bárbula

Este murió al parecer a causa de un infarto, ya que no presentaba golpes en su cuerpo. En el sitio se presentaron autoridades viales del estado Carabobo. Quienes hicieron el levantamiento del cadáver y lo llevaron a la morgue del Hospital Central de Valencia.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas