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Ciclista master falleció en la Variante Bárbula (VIDEO)

By Redacción Carabobo
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Ciclista master falleció en la Variante Bárbula

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Un ciclista master falleció en la Variante Bárbula sentido Guacara en la mañana de hoy 23 de septiembre de 2025, a la altura del Club Madeirense. El pedalista quedó identificado como Alfredo Rodríguez Pérez de 68 años de edad.

Ciclista master falleció en la Variante Bárbula

Este murió al parecer a causa de un infarto, ya que no presentaba golpes en su cuerpo. En el sitio se presentaron autoridades viales del estado Carabobo. Quienes hicieron el levantamiento del cadáver y lo llevaron a la morgue del Hospital Central de Valencia.

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SourceHeberlizeth González/Yagua es Noticia
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