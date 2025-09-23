Un ciclista master falleció en la Variante Bárbula sentido Guacara en la mañana de hoy 23 de septiembre de 2025, a la altura del Club Madeirense. El pedalista quedó identificado como Alfredo Rodríguez Pérez de 68 años de edad.
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Ciclista master falleció en la Variante Bárbula
Este murió al parecer a causa de un infarto, ya que no presentaba golpes en su cuerpo. En el sitio se presentaron autoridades viales del estado Carabobo. Quienes hicieron el levantamiento del cadáver y lo llevaron a la morgue del Hospital Central de Valencia.
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