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Funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos Contra La Salud Pública, tras un extenso trabajo de campo, realizaron la detención de Neftalí Pérez Azocar (56), en el centro Seguros La Paz, La California, parroquia Leoncio Martínez, municipio Sucre, estado Miranda, por usurpar funciones como médico y comercialización ilícita de medicamentos.

Mediante un extenso trabajo de investigación, se pudo conocer que el detenido, a través del uso de un equipo cuántico, realizaba diagnósticos y medicaba, por lo que, al realizar su detención, dicho dispositivo fue incautado y en articulación con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic) y la División de Experticias Informáticas del Cicpc, determinándose que los resultados eran falsos.

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Falso médico en La California

Asimismo se determinó que durante las consultas, realizaba recetas médicas que no trataban las enfermedades que padecían las personas que acudían a su consulta, por ello, al ser aprehendido, se le solicitaron los documentos necesarios que lo certifican como especialista de la salud, no obteniendo respuesta positiva, informando que solo era bachiller y había realizado un curso online de medicina natural.

Tras su detención se le incautaron múltiples medicamentos, varios de venta controlada y vencidos, sustancias psicotrópicas, implementos médicos y una laptop.

Quedando a la orden del Ministerio Público.

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