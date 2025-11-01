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Dos personas solicitadas por homicidio en Caracas y Lara fueron detenidas por el CICPC. Así lo informó el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. Estas personas quedaron a la orden de las instancias requeridas.

Inicialmente, funcionarios de la Delegación Municipal El Tocuyo, realizaron la detención de Manuel de Jesús González Arroyo (35), en el sector Coromoto, parroquia Bolívar, municipio Morán, El Tocuyo, estado Lara.

Cicpc detuvo a dos personas

Por encontrarse solicitado por homicidio intencional ante el Tribunal sexto de control del estado Aragua. Finalmente, Delegación Municipal El Paraíso, detuvo a Kemberlyn Carolina López Pereira (33), en el Distribuidor Baralt, Parroquia San Juan, Municipio Libertador, Caracas,

Luego de determinarse que se encuentra solicitado por homicidio, ante el Juzgado 27° de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas.

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