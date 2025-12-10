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El homicidio de Edwin Colina ocurrido en Naguanagua fue esclarecido por el CICPC. Así lo dio a conocer el comisario general de ese cuerpo policial, Douglas Rico a través de sus redes sociales.

Edwin Miguel Colina Simanca (30), fue encontrado sin vida en la parroquia y municipio Naguanagua, estado Carabobo, el pasado 10 de noviembre. Por lo que funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias, realizaron un extenso trabajo de campo.

Logrando la detención de los autores del hecho. Mediante las pesquisas realizadas, se pudo conocer que la víctima, se encontraba junto a sus victimarios, dos jóvenes de 16 y 17 años y Jesús Rubio Castillo (22), compartiendo, cuando optan por retirarse del lugar.

Homicidio de Edwin Colina ocurrido en Naguanagua

Sin embargo, en el trayecto, este trío delictivo sometió a Edwin, con la finalidad de despojarlo de sus pertenencias, pero Colina, se resistió al robo. Y sus agresores, le propinaron varias heridas punzo penetrantes, lo despojan de sus zapatos y huyen del lugar.

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Se continuó el proceso de investigación y se logró la captura de los involucrados en la parroquia San José, municipio Valencia, estado Carabobo. Y puestos a la orden del Ministerio Público.

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