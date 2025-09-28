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Cicpc esclareció el homicidio de sexagenario ocurrido en Carabobo

By Redacción Noticias24Carabobo
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Homicidio de sexagenario ocurrido en Carabobo

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Funcionarios de la Delegación Municipal Valencia, tras un minucioso trabajo de investigación, lograron la ubicación y captura de Franklin Enrique Ayala Doria (48), de nacionalidad colombiana y, Alí José Rincón Cardoza (40), autores materiales en el homicidio del señor Estilito David Vargas Polanco (66), ocurrido en el sector El Socorro, parroquia Urbana Miguel Peña, municipio Valencia, estado Carabobo en el año 2024, informó Douglas Rico en sus redes sociales.

Las investigaciones iniciaron cuando familiares de Estilito, denunciaron desconocer de su paradero el 3 de febrero del 2024, cuando salió de su establecimiento comercial ubicado en el Mercado Mayorista, sector San Luis, parroquia Urbana Tocuyito, municipio Libertador, estado Carabobo, por lo que se realizaron una serie de trabajos técnico – científicos, que permitieron determinar la responsabilidad de los mencionados, por cuanto Franklin, apodado El Colombiano, se ganó la confianza de la víctima y estudió su actividad comercial por varios meses, planificando junto a Ali, despojarlo de su vehículo, por lo que cinco días previos, cavaron un hueco de aproximadamente 2 metros.

 

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Homicidio de sexagenario ocurrido en Carabobo

El día del hecho, el Colombiano, lo llevó bajo engaños a su vivienda, donde fue sometido por este y Ali, quienes lo golpearon y posteriormente lo asfixiaron con una bolsa, para luego sepultarlo y huir del sitio, con intenciones de comercializar el vehículo de la víctima, sin embargo, al no poderlo vender, procedieron a desvalijarlo y comercializarlo por piezas, mientras que las que no pudieron vender, las enterraron junto al cadáver de estilito.

Los victimarios, fueron detenidos en el sector El Socorro, parroquia Urbana Miguel Peña, municipio Valencia, estado Carabobo; quedando a la orden del Ministerio Público.

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