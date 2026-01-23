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El Cicpc esclareció femicidio ocurrido en Valencia, la información la dio a conocer el comisario general de la policía científica, Douglas Rico en sus redes sociales. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Valencia. Luego de un extenso trabajo de campo, esclarecieron el femicidio de Daisy Carolina Lugo Rojas (24).

Ocurrido la madrugada de este primero de enero en el sector Los Libertadores A, parroquia Miguel Peña, municipio Valencia, estado Carabobo. En manos de su expareja, Johan Eloy Pérez Michelena (40), quien posee registros por robo genérico.

Cicpc esclareció femicidio ocurrido en Valencia

A través del trabajo de campo realizado, se pudo conocer que la víctima se encontraba en la dirección en mención, celebrando el fin de año. Cuando se presentó Johan al lugar con su pareja y visualizó a Daisy.

Con el pasar de los minutos, el victimario se acercó a la víctima con la intención de reclamarle por la nueva relación que esta tenía. La víctima le indica que si se encontraba junto a otra persona.

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Información que enfureció a Johan, quien desenfundó un arma blanca y le propinó múltiples heridas que le causaron la muerte, para luego huir del sitio. Luego de un rastreo y minuciosa búsqueda, se logró la detención del femicida en el sector La Charneca, parroquia Miguel Peña, municipio Valencia, estado Carabobo, quedando a la orden del Ministerio Público.

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