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Fue hallado sano y salvo un joven desaparecido en Carabobo desde el pasado 13 de noviembre. Un extenso trabajo de investigación realizado por comisiones de la División de Investigaciones de Víctimas Especiales del CICPC, permitió la ubicación del joven.

Jean David G.H. (20), reportado como desaparecido desde el pasado 13 de noviembre en Valencia, estado Carabobo. Siendo localizado en la Plaza La Concordia, municipio Libertador, en la ciudad de Caracas.

Hallado sano y salvo un joven desaparecido en Carabobo

De acuerdo a las investigaciones preliminares, se pudo conocer que Jean, había huido de su ciudad natal, por problemas personales. Logrando llegar hasta la ciudad de Caracas, donde se encontraba en situación de calle.

Las comisiones del Cicpc, realizaron su rescate y resguardo, hasta apersonarse sus padres, a fin de salvaguardar su integridad. Realizándole los exámenes físicos correspondientes, encontrándose estable de salud.

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