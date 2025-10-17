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Funcionarios adscritos a la Dirección de Investigaciones de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) lograron la incautación de droga y artefactos explosivos, contando con 284 paquetes contentivos de más de 300 kilogramos de sustancias estupefacientes, en el estado Bolívar.

De acuerdo con el reporte, el hecho tuvo lugar cuando los pesquisas efectuaban investigaciones de campo en la carretera Puerto Páez-Caicara, momento en el que divisaron a varios sujetos armados, quienes, al notar la presencia policial, efectuaron varios disparos, huyendo posteriormente hacia una zona boscosa.

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Cabe destacar que dicho material se encontraba en una estructura rudimentaria, la cual presentaba un reciente movimiento de tierra.

No obstante, la comisión, al remover las lonas impermeables, lograron el hallazgo de 86 envoltorios de cocaína con un peso de 96,265 kilos, así como 198 envoltorios de marihuana con un peso de 204 kilos.

Funcionarios del CICPC incautaron drogas y artefactos explosivos

De igual manera, efectivos de la División Contra Drogas del Cicpc, lograron la incautación de 10 presuntos artefactos explosivos tipo minas rudimentarias, cuatro tipos direccionales, tres cilíndricos de color anaranjado y 32 detonadores.

Estas acciones forman parte de las líneas estratégicas de la Gran Misión Cuadrantes de Paz en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, tal como lo ha indicado el ministro de Relaciones Interiores, capitán Diosdado Cabello.

El procedimiento de incautación de drogas y artefactos explosivos del CICPC quedó a disposición del Ministerio Público para las averiguaciones correspondientes.

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