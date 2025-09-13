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Cicpc investiga el hurto de la reliquia religiosa San Carlo Acutis en Mérida

By Redacción Noticias24Carabobo
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Reliquia San Carlo Acutis Mérida

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Este viernes, las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) abrieron una investigación respecto al robo de la reliquia de tercer grado del Santo Carlo Acutis en Mérida.

La reliquia fue sustraída del altar de una iglesia ubicada en el municipio Cardenal Quintero del estado Mérida.

Reliquia religiosa San Carlo Acutis en Mérida

Las autoridades religiosas llamaron a la población de la zona a colaborar con la investigación y recuperar la reliquia que pertenecía al grupo juvenil Carlo Acutis de la parroquia Santo Domingo de Guzmán.

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SourceGlobovisión
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