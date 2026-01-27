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Este sábado en la avenida La Atlántida de Catia La Mar, Rossana Alejandra Hernández Mayora (44), estilista y madre de un niño, perdió la vida tras recibir un disparo en el rostro presuntamente a manos de su expareja.

Los hechos se desencadenaron en las inmediaciones del centro comercial Atlantic Plaza, un punto de alta afluencia ciudadana. Según los reportes preliminares, Hernández fue interceptada por su expareja, identificada como Julio César Salazar Villalba (46).

Feminicidio contra estilista en Catia La Mar

Testigos presenciales indicaron que el hombre, quien presuntamente se desempeña como funcionario de un cuerpo policial, no habría aceptado la ruptura del vínculo sentimental.

Salazar Villalba desenfundó un arma de fuego y efectuó un disparo directamente al rostro de la mujer.

La gravedad de la herida provocó que Rossana Hernández falleciera de manera instantánea sobre el pavimento.

Al lugar acudieron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para atender la emergencia. Durante el procedimiento, se produjo un enfrentamiento armado entre los oficiales y el presunto homicida, quien resultó herido y fue trasladado bajo custodia a la Clínica Popular Dr. Alfredo Machado para recibir atención médica. El hombre presentó herida por arma de fuego en el muslo derecho.

Una vez estabilizado, Salazar Villalba fue llevado al retén de Caraballeda donde permanece detenido. Se espera que en las próximas horas sea presentado ante el Ministerio Público para ser imputado por el delito de femicidio.

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