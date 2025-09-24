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Tres adolescentes victimas de trata de personas en el estado Miranda, fueron rescatados por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

A través de un amplio trabajo de investigación realizado por comisiones de la Delegación Municipal Barcelona, por este hecho, se logró el arresto de Alexander Castro Jiménez (18), apodado Caracas y un joven de 17 años, apodado El Chatan, quienes utilizaron sus habilidades y destrezas para captar a las víctimas de 14,16 y 17 años, a quienes le ofrecieron trabajo en una presunta fábrica de la tía de uno de los detenidos, la cual estaría ubicada en Petare.

CICPC rescató a tres adolescentes

Una vez los menores fueron convencidos por ambos antisociales, se trasladaron hasta el estado Miranda, donde los sometieron a explotación laboral y mendicidad.

Los jovencitos ante la situación lograron huir de sus captores y notificaron lo ocurrido.

De tal manera, los uniformados tras conocer de lo ocurrido, los ubicaron y capturaron en la parroquia El Carmen, municipio Simón Bolívar, Barcelona, estado Anzoátegui, quedando a la orden del Ministerio Público.

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