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CICPC rescató a tres adolescentes víctimas de trata de personas

By Redacción Noticias24Carabobo
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Detenido hombre en Guacara que - CICPC rescató a tres adolescentes

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Tres adolescentes victimas de trata de personas en el estado Miranda,  fueron rescatados por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

A través de un amplio trabajo de investigación realizado por comisiones de la  Delegación Municipal Barcelona, por este hecho, se logró el arresto de Alexander Castro Jiménez (18), apodado Caracas y un joven de 17 años, apodado El Chatan, quienes utilizaron  sus habilidades y destrezas para captar a las víctimas de 14,16 y 17 años, a quienes le ofrecieron trabajo en una presunta fábrica de la tía de uno de los detenidos, la cual estaría ubicada  en Petare.

CICPC rescató a tres adolescentes

Una vez los menores fueron convencidos por ambos antisociales, se trasladaron hasta el estado Miranda, donde los sometieron a explotación laboral y mendicidad.

Los jovencitos ante la situación lograron huir de sus captores y notificaron lo ocurrido.

De tal manera, los uniformados tras conocer de lo ocurrido, los  ubicaron y capturaron en la parroquia El Carmen, municipio Simón Bolívar, Barcelona, estado Anzoátegui, quedando a la orden del Ministerio Público.

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