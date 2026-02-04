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Durante años, la ciencia nos dijo que la genética «ADN» solo influía un 20% en cuánto a determinar la esperanza de vida. Sin embargo, un nuevo estudio acaba de sacudir todo lo que sabíamos.

Los genes pesan más que la suerte

Nuevos modelos matemáticos han logrado separar la «mala suerte» (accidentes o pandemias) del envejecimiento biológico puro. El resultado es impactante: la herencia genética determina realmente el 55% de nuestra esperanza de vida.

Este descubrimiento sugiere que nuestra «fecha de caducidad» biológica está grabada con más fuerza en nuestro ADN de lo que pensábamos. Ya no se trata solo de la dieta, sino de lo que heredamos de nuestros antepasados.

No abandones los buenos hábitos

Aunque el ADN determina un poco más la esperanza de vida, el otro 45% sigue dependiendo de ti. Los hábitos saludables no solo extienden la vida, sino que garantizan que esos años extra sean de calidad.

Este hallazgo abre la puerta a medicinas personalizadas que, en el futuro, podrían modular nuestra carga genética para ayudarnos a vivir más y mejor.

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