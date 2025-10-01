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Un equipo de ingenieros biomédicos franceses ha desarrollado un novedoso implante de retina, que tiene como objetivo principal restaurar la visión en pacientes que sufren de degeneración visual, una de las principales causas de pérdida de visión en el mundo.

​La degeneración visual es una condición progresiva que afecta la mácula, la parte central de la retina, zona crucial para la visión detallada y la lectura. Hasta ahora, las opciones de tratamiento para estadios avanzados son limitadas, lo que hace que la noticia de este implante sea recibida con optimismo.

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​El implante de retina, diseñado con tecnología de vanguardia, busca esencialmente sustituir la función de las células fotorreceptoras dañadas en la mácula. Al traducir la luz en señales eléctricas que el cerebro pueda interpretar, el dispositivo podría potencialmente devolver a los pacientes la capacidad de percibir imágenes y detalles.

​Los ingenieros del proyecto trabajan meticulosamente en la miniaturización y biocompatibilidad del dispositivo, para asegurar que el implante no solo sea efectivo, sino también seguro para el tejido ocular a largo plazo.

Implante de retina para degeneración visual

​»Nuestro objetivo es ofrecer una solución real y duradera a las personas que han perdido su visión central», comentó uno de los portavoces del equipo de investigación.

«Este implante representa la fusión de la nanotecnología y la neurociencia, abriendo un camino prometedor hacia la recuperación visual», añadió

​Aunque el implante aún se encuentra en etapas de desarrollo y pruebas, el progreso logrado hasta la fecha ofrece nuevas esperanzas a millones de personas que padecen esta condición, lo que promete revolucionar el campo de la visión artificial y la oftalmología regenerativa.

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