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Un equipo de científicos codirigido por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) y el Hospital West China de la Universidad de Sichuan (WCHSU) econtraron un tratamiento para revertir el alzhéimer en ratones con el uso de nanopartículas.

El innovador enfoque para tratar la enfermedad, una de las más letales del mundo, se centra en restaurar la función normal del sistema vascular, en lugar de actuar sobre las neuronas u otras células cerebrales. Este logro supone un paso prometedor hacia un tratamiento eficaz para la enfermedad de Alzheimer.

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Los investigadores utilizaron modelos de ratón que están programados genéticamente para producir mayores cantidades de proteína amiloide-β (Aβ) y desarrollar un deterioro cognitivo significativo que imita al alzhéimer. Tras esto, administraron solo tres dosis de los fármacos supramoleculares y, posteriormente, monitorearon regularmente la evolución de la enfermedad.

«Solo una hora después de la inyección observamos una reducción de entre el 50 % y el 60 % en la cantidad de Aβ dentro del cerebro», explicó Junyang Chen, investigador del WCHSU y primer coautor del presente estudio.

Tratamiento para revertir el alzhéimer

Asimismo, los autores de la investigación explican que, en uno de los experimentos, trataron con las nanopartículas a un ratón de 12 meses (equivalente a un humano de 60 años) y, medio año después, con 18 meses (que serían como 90 años para una persona), había recuperado el comportamiento de un ratón sano.

«Nuestro estudio demostró una notable eficacia para lograr una rápida eliminación de Aβ, restaurar la función saludable en la barrera hematoencefálica y conducir a una sorprendente reversión de la patología del alzhéimer», comentó, por su parte, Lorena Ruiz Pérez, investigadora del IBEC.

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