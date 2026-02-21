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Científicos de Venezuela crearon «IA» para optimizar telecomunicación. La investigación del Cendit fue seleccionada entre las 600 mejores del mundo y será presentada en la Conferencia Internacional sobre Inteligencia Artificial en Filipinas.

Expertos de la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (Cendit) lograron posicionar un proyecto de vanguardia entre los más destacados a nivel global.

El trabajo, titulado «Predicción de la Degradación de la Señal mediante IA», superó un riguroso proceso de selección entre 1.700 propuestas enviadas por científicos de todo el planeta.

Científicos de Venezuela crearon «IA»

Gloria Carvalho, presidenta del Cendit, explicó que el equipo desarrolló una especie de “cerebro artificial” que utiliza redes neuronales para imitar el comportamiento humano y aprender.

El algoritmo fue entrenado con datos reales para identificar patrones de falla en redes de alta velocidad. Trabajo que permite predecir errores técnicos antes de que estos lleguen a ocurrir. El sistema además garantiza estabilidad de conexión y optimiza el consumo de energía para redes de 50 gigabits por segundo (Gbps).

Finalmente, el uso de software libre como Python garantiza la soberanía tecnológica del país. Eliminando la dependencia de licencias extranjeras y permitiendo el dominio total del conocimiento técnico.

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