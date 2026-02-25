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El Gobierno nacional descartó de manera oficial los rumores sobre un posible cierre del Parque Nacional Morrocoy, en el estado Falcón. Durante una inspección realizada en la entidad, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que no está contemplado ni previsto restringir el acceso a este importante destino turístico.

La mandataria explicó que las acciones recientes forman parte de un plan de ordenamiento y protección ambiental, motivado por la alta afluencia de temporadistas registrada en las últimas semanas. En este sentido, enfatizó que el enfoque principal será la corrección del comportamiento de los visitantes. Con ello buscan fomentar una convivencia responsable con la naturaleza y evitar daños en los cayos y arrecifes del parque.

Cierre de Morrocoy es descartado

Rodríguez felicitó la labor del ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, y destacó el papel fundamental de los pescadores de la zona. A estos últimos los calificó como los «guardianes del mar Caribe», disposición clave para mantener la limpieza y el orden en las áreas costeras. Lugar donde desarrollan su actividad económica y de subsistencia.

El objetivo central del Ejecutivo es fortalecer el modelo de ecoturismo en la región, asegurando que tanto prestadores de servicio como turistas cumplan con las normas de seguridad y convivencia. Con estas declaraciones, las autoridades buscan dar seguridad jurídica al sector comercial que hace vida en Morrocoy. Garantizando que el parque continúe abierto al público bajo un esquema de supervisión ambiental mucho más riguroso para las próximas temporadas.

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