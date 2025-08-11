Compartir

La cifra de carabobeños atendidos por el programa 0800 Bigote. La Gobernación del estado Carabobo, e Insalud han realizado más de 90 mil atenciones médicas; durante el primer semestre de 2025, alcanzando cobertura en los 14 municipios de la entidad.

Este balance corresponde a la primera mitad del año y contempla tanto las jornadas comunitarias desplegadas en zonas urbanas y rurales. Como los casos gestionados mediante la línea telefónica del programa, a través de la cual se coordina la atención médica domiciliaria de forma directa y efectiva.

“En este primer semestre no solo superamos las expectativas, sino que alcanzamos un 122% por encima de las metas establecidas a principios de año, lo que evidencia el esfuerzo conjunto entre instituciones, agradecemos el respaldo del presidente Nicolás Maduro, del gobernador Rafael Lacava, de la ministra Magaly Gutiérrez y del presidente del programa, Luis Capriles”, destacó Eleazar Domínguez, director de la División Central de Operaciones de 0-800 Bigote, precisando que el 27% de estas atenciones fueron canalizadas vía telefónica.

Entre los avances del programa en Carabobo, se encuentra la ampliación de la flota vehicular con unidades adaptadas a zonas urbanas, rurales y de difícil acceso, así como la incorporación de una avanzada motorizada para reforzar la capacidad de respuesta inmediata, asimismo, fueron inauguradas nuevas subsedes operativas en los municipios Bejuma (eje occidental) y Diego Ibarra (zona oriental), lo que ha permitido consolidar la atención territorializada.

Estas acciones, se enmarcan en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro y ejecutado en la región por el gobernador Rafael Lacava, reafirmando el compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud como una política fundamental para el bienestar del pueblo carabobeño.

