Tradicional en los hogares, puestos ambulantes, fruterías e incluso reuniones escolares «los llamados compartir» venezolanos. No puedes dejar de conocer estos cinco pasos para preparar tizana.

La tizana es una bebida típica de Venezuela, característica por su dulce, pero saciante y refrescante sabor en las épocas donde el calor aumenta. Sin embargo, vivir en el trópico tiene sus ventajas y es que podemos disfrutar de este cóctel de frutas cualquier día del año.

Esta cantidad de ingredientes están pensados para una tizana en la que puedas compartir en familia.

Paso 1: lava muy bien toda la fruta con abundante agua bajo la llave, una vez lista, separa los cuatro limones y seis naranjas.

Paso 2: pica la patilla en cubos y sepárala en seis tazas, cuatro de ellas las vas a separar con los cuatro limones y las seis naranjas.

Paso 3: es momento de picar el resto de la fruta, preferiblemente en brunoise (cubos), excepto el cambur, que suele dejarse en rodajas. Al terminar, colócalas juntas en una taza o bol grande.

Es importante cortar las mandarinas, naranjas y patilla para poder extraer las semillas de estas, así al beber nuestra tizana no tendremos incomodidades.

Paso 4: en una licuadora, vamos a agregar el jugo de los cuatro limones, seis naranjas y cuatro tazas de patilla que separamos.

Licua bien hasta que todo esté bien integrado.

Paso 5: coloca todo este jugo en el bol con el resto de las frutas picadas y mezcla con cuidado para no destrozar la fruta y listo, puedes servir.

También puedes agregarle granadina, para que tenga un color más intenso y un sabor más dulce.

We created our own Venezuelan Tizana in Year 2, we added fruits that are grown in South America and mixed it with different juice. We thought it was delicious! 🍊 🍉 🍍 pic.twitter.com/nLHQGtl3Y0

— Sacred Heart Primary School (@SHPS_Fenham) July 6, 2023