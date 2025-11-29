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Cinco personas detenidas por contrabando de Vitafer

By Redacción Noticias24Carabobo
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Contrabando Vitafer Táchira

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En el marco de la operación “Manos de Hierro”, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), realizaron la detención de cinco ciudadanos en el punto de control al ciudadano en El Corozo, estado Táchira por contrabando de Vitafer.

Los funcionarios realizaban labores de patrullaje nocturno en el municipio Torbes, cuando se encontraban  inspeccionando los vehículos y en uno de ellos hallaron oculta entre la carga una significativa cantidad de sustancias ilícitas y mercancía de presunto contrabando de origen colombiano.

Contrabando de Vitafer

Estas personas transportaban en dos vehículos los siguientes artículos:

-50 piezas de juguetes de diferentes modelos.

-42 Bolsas plásticas de color negro de 20Kg contentiva en su interior de 32.000 mil dosis aproximadamente de vitafer de 10mm.

-150 pares de sandalias de diferentes modelos.

-60 frascos vacíos para fragancias.

-150 Lts de tinte para jean azul.

-30 Lts de alcohol.

Se conoció que los detenidos presuntamente se dirigían a la ciudad de Caracas y Maracay.  Los aprehendidos fueron catalogados como integrantes de la banda “Los Estimulantes».

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SourceLa Calle
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