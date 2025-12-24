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La circulación de transporte de carga está restringida en el país. Por normativa del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre quedó restringida la circulación de carga en el país. Especialmente cargamento superior a los 3.500 kilos.

Circulación de transporte de carga está restringida

Desde las doce de la noche de hoy y mañana 25 de diciembre la circulación de gandolas estará vigilada. Solo podrán circular aquellas que transporten combustible, alimentos además de químicos para la potabilización del agua.

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