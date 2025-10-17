Compartir

Para circular en moto en Venezuela es necesario portar la cédula de identidad, la licencia de conducir de segundo grado. El carnet de circulación, la póliza de seguro de Responsabilidad Civil (RCV) y el Certificado Médico Vial de segundo grado.

Estos documentos deben estar vigentes y en buen estado. Siempre así sea el trayecto corto, porta siempre esta documentación obligatoria.

Circular en moto en Venezuela y los documentos

Cédula de Identidad: La cédula de identidad del conductor es el principal documento de identificación.

Licencia de Conducir (2do. Grado): Es el documento que te autoriza a conducir motocicletas en el país.

Carnet de Circulación: Es el documento de identificación del vehículo, tipo moto.

Póliza de Seguro (Responsabilidad Civil): Un seguro de responsabilidad civil vigente es obligatorio.

Certificado Médico Vial (2do. Grado): Este certificado debe estar vigente y ser de la categoría correspondiente a la licencia de segundo grado.

Otros requisitos

Portar la placa identificadora visiblemente: La placa debe estar en un lugar visible y en buen estado.

Estar solvente con multas e impuestos: No tener multas ni impuestos de tránsito pendientes de pago es necesario.

Contar con el equipamiento básico de la moto: La moto debe tener el equipamiento de seguridad obligatorio, como espejos retrovisores, bocina, luces (faros delanteros y luz roja trasera), un silenciador en el escape y un sistema de frenos en buen estado.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas